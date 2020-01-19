بالفيديو... حرق مقر حركة الوفاء في الكوفة بالنجف

2020/01/19 | 20:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بأن محتجين أقدموا على حرق مقر "حركة الوفاء" في مدينة الكوفة بمحافظة النجف جنوبي العراق....

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