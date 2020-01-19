2020/01/19 | 20:45 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين حضرت النائب في مجلس النواب العراقي، الايزيدية “خالدة خليل”، اجتماع لوزارة الهجرة والمهجرين برئاسة وزير الهجرة والمهجرين وطالبت بزيادة حصة النفط الأبيض للنازحين الايزيديين ومتابعة عملية التوزيع في مخيمات النازحين.في هذا السياق تحدثت “خالدة خليل” النائب الايزيدية في مجلس النواب العراقي لـ “ايزيدي 24” قائلةً، “بعد وصول الكثير …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب ايزيدية: ضرورة توزيع النفط الابيض على النازحين واستكمال منحة الناجيات الايزيديات) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب ايزيدية: ضرورة توزيع النفط الابيض على النازحين واستكمال منحة الناجيات الايزيديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).