«كاريزما» اخباريَّة

2020/01/19 | 21:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أكدت مذيعة الاخبارالسياسية في تلفزيون «العراقية الاخبارية» من شبكة الاعلام العراقي زينب الغانم، انها تحب عملها كثيراً وتحترمه: «خاصة ان قراءة نشرة الاخبار السياسية وما يدور فيها من احداث مهمة وكبيرة، تمنح خصوصية للمذيع» متابعة: «لا اجد نفسي في باقي البرامج ربما بسبب الكاريزما او الشكل او التعود او موضوع دراستي؛ فانا بكالوريوس علوم سياسية من جامعة بغداد، واهتماماتي اليومية سياسية»...



لقاء موسع ينشرعلى «إذاعة وتلفزيون» قريباً.

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