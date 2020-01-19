حسن عيال: برامج «الرياضية العراقية» ستكون مفاجأة للجمهور

2020/01/19 | 21:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / هيفاء القره غولي

كشف مدير قناة «الرياضية العراقية» من شبكة الاعلام العراقي، لـ «الصباح» عن دورة برامجية ستنطلق خلال الايام القليلة المقبلة، وقال حسن عيال: «الدورة تشمل عدداً من البرامج داخل الاستوديو وبرامج ميدانية»

مؤكداً: «نحن بصدد انتظار قرار اتحاد الكرة للبت بمعاودة نشاط الدوري العراقي؛ كونه المحتوى الاهم بالنسبة للقنوات الفضائية الرياضية والجمهور، فضلاً عن البرامج المرافقة له، ومنها «الاستوديو التحليلي» و«تكتيك» و»صافرة الحكم» وبرامج ميدانية أخرى، من بينها «حديث المدرجات» و«رسالة الدوري» وهي كلها مرتبطة بانطلاق ومعاودة نشاط عجلة دوري الكرة، الذي ننتظر قرار إتحاد كرة القدم، بمعاودته”.

واوضح الاعلامي الرياضي حسن عيال، ان: «هناك برامج اخرى ثابتة، من ضمنها «وقت اضافي» الذي يعرض في الساعة العاشرة مساءً يومياً، و«كل الالعاب» الذي يختص بجميع نشاطات الاتحادات المركزية بعيداً عن لعبة كرة القدم ويعرض مرتين في الاسبوع، و»تواصل عراقي» الذي يبحث في المدونات والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تضع «الرياضية العراقية» ضمن مفردات منهاجها برنامجاً شبابياً يهتم بمشاكل الشباب وإيجاد حلول لها،

ومنها عزوفهم عن ممارسة الرياضة وذهابهم الى مجالات اخرى، ونأمل من خلال هذا البرنامج الارتقاء بمستوى البرامج المهمة التي تطلقها القنوات الرياضية» لافتاً الى أن: «البرنامج في طور الاعداد وسيكون ضمن الدورة البرامجية الجديدة».

مضيفاً: «من بين فقرات منهاج الموسم البرامجي «مواهب» الذي يعرض المواهب الشابة ويبشر بها

ويعنى بمتابعة النشء واهتماماتهم الرياضية، وبرنامج «ريبورتاج» الذي يستعرض الاحداث الرياضية..



اعداد وتقديم عدي حاتم وعرضنا الحلقة الاولى منه».

واشار عيال الى أن: «هناك برامج ستكون مفاجأة للجمهور من خلال الرياضية العراقية» فيما لفت الى انه قد يعاتبه الجمهور العراقي لكون الرياضية لا تنقل الدوري الاوروبي: «لكنهم لايعلمون أن حقوق الشراء باهظة الثمن جداً..



تصل الى مئات الملايين من الدولارات» متفهماً: «المشاهدون حقهم لانهم ينتظرون مشاهدة محتوى رياضي مهم، لكنهم لايعلمون ان قيمته عالية جداً..



من الصعب الان على شبكة الاعلام العراقي توفير هكذا مبالغ والايفاء بهذا الالتزام؛ نتيجة محدودية الدعم المادي لـ «الرياضية العراقية” وعموم الشبكة» مبيناً: «كنا نبث برنامج يمزج ما بين الرياضة والفن ولكنه جوبه بانتقادات لاذعة ووجدنا من المناسب ايقافه الان لحين ما نعد برنامجاً بافكار جديدة وقوية ورصينة تمزج بين الفن والرياضة».

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