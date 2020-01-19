الشيخ علي يوجه دعوة إلى الصدر.. هذه فحواها

2020/01/19 | 21:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق وجه النائب المرشح لرئاسة الحكومة العراقية، #فائق_الشيخ_علي، اليوم الأحد، طلباً لزعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر بشأن التظاهرة المليونية التي دعا لإقامتها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.وقال […]

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