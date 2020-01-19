قطع طريق سريع محمد القاسم وسط بغداد من قبل المتظاهرين

2020/01/19 | 21:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قطعت مجموعه من المتظاهرين، طريق محمد القاسم السريع مما أدى إلى تعطيل الحركة المرورية فيه.

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