الصدر: احترم قرار التصعيد الذي اتخذه الثوار

2020/01/19 | 21:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، عن احترامه لقرار التصعيد الذي اتخذه الثوار، فيما دعا الى الاسراع في اختيار مرشح غير جدلي وتقديمه لرئيس الجمهورية لتكليفه بتشكيل الحكومة.

وأدناه تغريدة الصدر:

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