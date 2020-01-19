متظاهرون يبدأون بعزل الناصرية عن شقيقاتها من الاقضية والنواحي: عودة بوق الشطرة الشهير

2020/01/19 | 21:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مراسل "الغد برس"، بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بأن متظاهرين غاضبين أقدموا على قطع الطرق المؤدية إلى مدينة الناصرية مركز المحافظة.





وذكر مراسلنا، أن " المتظاهرين الغاضبين باشروا بعزل مدينة الناصرية مركز المحافظة عن بقية الاقضية والنواحي في المحافظة".





وبين، أن " المتظاهرين قطعوا طريق ( الناصرية _ الشطرة) وطريق (الناصرية _ سوق الشيوخ) على يتبعها قطع الطرق المتبقية والتي تؤدي إلى مدينة الناصرية ".





وبين مراسلنا، أن" قضاء الشطرة شهد مساء اليوم عودة (بوق الشطرة) الشهير، حيث تبع نداء البوق إحراق الاطارات في كل اماكن القضاء ".

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