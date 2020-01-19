لاعب عراقي ينجو من الموت بعد هجوم مسلح

2020/01/19 | 21:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةنجا اللاعب العراقي عماد محسن المحترف في صفوف الهلال السوداني من الموت المحقق بعد هجوم مسلح على ملعب الفريق السوداني مساء أمس السبت .وكان اللاعب العراقي عماد محسن قد انتقل قبل ايام قلائل الى فريق الهلال السوداني وشارك في الشوط الثاني من المباراة امام النجم الساحلي التونسي .واعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، اليوم الاحد، انها تجهز تقريرا وافيا عن الموقف الأمني الخاص بمباراة الأهلي المصري والهلال السوداني المقرر إقامتها مطلع الشهر المقبل على ملعب الهلال في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعدما تردد عن إطلاق مسلح 60 رصاصة كلاشينكوف على ملعب الفريق السوداني مساء أمس السبت.ويحتل الهلال المركز الثالث في مجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن الوصيف الأهلي، و3 نقاط عن المتصدر النجم الساحلي.وقال مصدر مطلع داخل الكاف إن لجنة تقصى الحقائق فى الكاف بصدد جمع كافة المعلومات الوافية عن مدى صحة واقعة إطلاق النار من قبل مسلح على ملعب الهلال السوداني من عدمه ورفع مذكرة بكافة التفاصيل إلى مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تمهيدا لإتخاذ اللازم.

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