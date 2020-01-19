وزارة الصناعة تضع خطة للاكتفاء الذاتي

2020/01/19 | 21:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الأحد، وضعها خطة لتطوير الصناعة المحلية لسد حاجة السوق المحلية بما يحقق الاكتفاء الذاتي والانتقال للتصدير.

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