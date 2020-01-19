2020/01/19 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

رداً على حلمة #البرلمان_لايمثلني وخلال كلمة له ، اثناء ترؤسه جلسة مجلس النواب، وصف النائب الأول لر...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالفيديو.. الكعبي يصف اعلاميين رافضين لقرار البرلمان القاضي باخراج القوات الامريكية بـ’’المرتزقة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالفيديو.. الكعبي يصف اعلاميين رافضين لقرار البرلمان القاضي باخراج القوات الامريكية بـ’’المرتزقة’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).