2020/01/19 | 21:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجيفي: الوضع في العراق غير متوازن بسبب الصراع الأمريكي الإيراني صالح وبومبيو يبحثان هاتفياً تعزيز السلم وتجنّب التصعيد ومواجهة الإرهاب بغداد -الزمان بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تعزيز اسس السلم في المنطقة وتجنب التصعيد الراهن وعدم اتاحة الفرصة للارهاب العودة مجددا .وقال بيان تلقته (الزمان) امس […]

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