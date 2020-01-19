2020/01/19 | 21:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في كل فجر

أصحو على دخان

ولهب

في كل ليل

يرصدني الظلام بسرير

من حطب

شرر هنا يقذفني بشرر

وما من أحد يقول للحرب :

كوني بردا

وسلاما على رعد زامل

****

في كل يوم

عند الصخرة

أذبح حلما من أبنائي

في كل ليلة

خلف التل

أدفن فكرة من بناتي

في كل واد

عند العشب

أضع السكين على قلبي

وعندما أهم به عليه

لا أحد يقول لي :

إنّا فديناه بكبش هزيل

ولو ذبحته وانتهى الأمر

فلا أحد سيقول لي :

لقد صدقت الرؤيا يا رعد زامل!

****

في كل حرب

تحت ظلال الصمت

يغيب وجه أبي

وفي كل صمت

بغابة التجاعيد

يتلاشى

وجه أمي

في كل شارع على الوجوه

لي إخوة يهيمون

ومن كل ركن

أحد عشر ظلا

ألمُّ شتاتهم

وهم خلفي يلهثون

تحت ظلال الصمت

حين أطرق بابنا

يخرج لي في كل مرة

من يكسر الصمت

بقوله :

ليس هذا ببيتكم

ولكنه ملجأ الأيتام

يا رعد زامل !

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصوص ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصوص ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).