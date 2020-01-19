2020/01/19 | 21:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني في محافظة الانبار، الاحد، عن مباشرة القوات الأميركية بعمليات ترميم للمواقع المتضررة داخل مبنى قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار التي تعرضت لقصف إيراني.وقال المصدر إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: القوات الأميركية باشرت بترميم المواقع المتضررة في قاعدة عين الاسد) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: القوات الأميركية باشرت بترميم المواقع المتضررة في قاعدة عين الاسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).