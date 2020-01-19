بعد توقف لأيام طيران الخليج تدرس إستئناف رحلاتها الى العراق

2020/01/19 | 21:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة طيران الخليج، اليوم الأحد، أنها تدرس استئناف رحلاتها إلى المدن العراقية.وقالت الشركة في بيان، إن “الشركة أرجعت نحو ألف مسافر حتى الآن من العراق، بعد الضربة الأمريكية […]

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