اصابة 3 اشخاص بينهم امرأة بانفجارين في بغداد

2020/01/19 | 21:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باصابة 3 اشخاص بينهم امرأة بانفجارين في بغداد.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق منطقة البنوك، انفجرت ، واسفرت عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

واضاف ان "عبوة ناسفة اخرى انفجرت كانت موضوعة ضمن منطقة الطالبية، مااسفر عن اصابة امرأة بجروح خطيرة".

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