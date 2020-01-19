2020/01/19 | 21:38 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 3 اشخاص بينهم امرأة بانفجارين في بغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باصابة 3 اشخاص بينهم امرأة بانفجارين في بغداد.
وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق منطقة البنوك، انفجرت ، واسفرت عن اصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".
واضاف ان "عبوة ناسفة اخرى انفجرت كانت موضوعة ضمن منطقة الطالبية، مااسفر عن اصابة امرأة بجروح خطيرة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة 3 اشخاص بينهم امرأة بانفجارين في بغداد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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