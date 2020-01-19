متظاهرون يغلقون ساحة عدن في الكاظمية شمالي بغداد

2020/01/19 | 21:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقام متظاهرون في مدينة الكاظمية ببغداد، مساء اليوم الاحد، بغلق جميع مداخل ساحة عدن شمالي العاصمة.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المتظاهرين قاموا بغلق بمداخل ساحة عدن، وحرق الاطارات ومنع المركبات من المرور بالساحة.يذكر ان المتظاهرين في بغداد قاموا في وقت سابق من مساء اليوم الاحد، بغلق سريع محمد القاسم وسريع الشعلة في بغداد.

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