قيادي بالحشد يحذر من التصعيد بالشارع مع اقتراب مليونية الصدر.. هؤلاء يريدون اثارة الفوضى

2020/01/19 | 21:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في هيأة الحشد الشعبي عادل الكرعاوي، بان التصعيد على خط التظاهرات في بغداد وبعض المحافظات متوقع منذ ايام عدة فيما حذر من اطراف تريده اثارة الفوضى حسب قوله […]

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