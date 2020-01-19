شاهد: رسالة خاصة من الفنانة “شهيرة” لحفيد الفنان الراحل “شكري سرحان”

2020/01/19 | 21:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ نشرت الفنانة الكبيرة شهيرة، مقطع لحفيد الفنان الراحل شكرى سرحان ، وهو يتحدث عن جده الراحل ، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك.وعلقت شهيرة ، على الفيديو قائلة :” كريم حفيد الفنان الرائع شكري سرحان ، تداول هذا الفيديو مؤخرا ذكرني ،بجدك وأزاي كان غالي علي قلبي وقلب […]

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