النزاهة النيابية تخاطب عبد المهدي لإحالة خمسة وزراء للتحقيق

2020/01/19 | 21:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطبت لجنة النزاهة في مجلس النواب، اليوم الأحد، رئيس حكومة تصريف الأعمال لإحالة الوزراء المستجوبين الى لجنة تحقيقية.

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