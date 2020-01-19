انفجاران يهزان شمال بغداد

2020/01/19 | 21:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الأحد، بأن مدنيين اثنين اصيبا بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد....

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