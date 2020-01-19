بارزاني الخيرية توزع مساعدات لـ 2000 عائلة في الموصل

2020/01/19 | 21:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- قامت مؤسسة بارزاني الخيرية، اليوم الاحد، بتوزيع مساعدات إنسانية على 2000 أسرة داخل مدينة الموصل.

وقال رئيس مكتب المؤسسة في الموصل، رزكار عبيد لكوردستان24 ان هذه الحملة هي الثانية من نوعها في الموصل هذا العام.

ووزعت المنظمة الإنسانية المساعدات المالية على 350 يتيما في المدينة.

وأضاف "اليوم، ستستفيد 2000 عائلة فقيرة من المساعدات الإنسانية ، حيث ستتلقى سلة واحدة من المواد الغذائية الجافة". .

"وتابع "تم تقديم المساعدات بالتنسيق والتعاون مع الكويت ستتلقى 1000 عائلة المساعدات هذا الأسبوع ، بينما ستتلقى 1000 أسرة هذا الأسبوع".

وتعتبر مؤسسة بارزاني الخيرية من اكثر المنظمات الانسانية غير الحكومية نشاطا في كوردستان والتي تقدم في كثير من الأحيان قدراً كبيراً من المساعدات للنازحين واللاجئين.

تأسست المنظمة عام 2005 وتسعى جاهدة لتكريم الميراث العظيم لملا مصطفى بارزاني، زعيم حركة التحرر الكوردية والمؤثر في الأمة الكوردية المعاصرة.





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