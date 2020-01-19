الشرطة البيئية في مديرية الدفاع المدني تصدر بيانا” بخصوص حرق الاطارات

2020/01/19 | 21:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيام عدد من المتظاهرين بأحراق اطارات السيارات المطاطية كوسيلة للاحتجاج واغلاق الطرقات لإضفاء جو احتجاجي على الارض التظاهر حق لكل العراقيين ولكن يجب التنبه لمخاطر حرق الاطارات هناك ثلاث أنواع […]

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