مصدر بامانة مجلس الوزراء يوضح حقيقة تعطيل الداوم الرسمي بعموم العراق يوم غد

2020/01/19 | 21:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلن محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين.

وذكر بيان مقتضب للمحافظ في بيان مقتضب ان "المحافظ اباذر العمر يعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين باستثناء المصارف والصحة باستثناء المصارف والصحة&

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت الشرطة البيئية في مديرية الدفاع المدني، الأحد (19 كانون الثاني 2020) بيانا بشأن حرق الإطارات، على يد المحتجين، بالتزامن مع الحملات التصعيدية، بعد انتهاء المهلة التي منحها المحتجون.





وذكرت المديرية، في بيان، أن "قيام

بغداد اليوم-بغداد

أكد التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الأحد (19 كانون الثاني، 2020) انه لغاية الآن لم يتم تحديد مكان للتظاهرة المليونية المنددة بالتواجد الامريكي في العراق.



والمقررة اقامتها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال القيا

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