التيتي الحبيب - الرد النضالي الجماهيري يتوسع

2020/01/19 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب الديالكتيك المادي يعلمنا بأن لكل ظاهرة وجهين متناقضين.وعند التحليل الملموس للظاهرة نستطيع التعرف على الوجهين وكيف يتفاعلان وفي أي وجهة يصب كل واحد منهما.وسعت الدولة البوليسية من حملتها تجاه المناضلين ومستعملي وسائل التواصل الاجتماعي وزجت بالعشرات منهم في الاعتقال والمحاكمات.حملة تهدف الى بث الرعب وإسكات المواطنين والمواطنات وقمع جرأة التفكير والتعبير.لم تعد الدولة البوليسية تعنى بسمعة المغ......

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