ميثم الجنابي - حقيقة الخوارج وإرادة التحدي الإنساني(3)

2020/01/19 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي الخوارج هم تيار المؤيدين الأشد وجدانا للإمام علي في مجرى حروبه من اجل الخلافة وفكرة الأمة والعدل.ومن الممكن العثور على الصيغة الأولية لهذه العلاقة في الرسالة التي بعثها الإمام علي إلى زيد بن حصين وعبد الله بن وهب الراسبي.فهو يشير فيها، على اثر نتائج التحكيم قائلا:" أما بعد، فإن هذين الرجلين اللذين ارتضينا حكمهما قد خالفا كتاب الله، واتبعا أهواءهما بغير هدى من الله.فلم يعملا بالسنة، ولم ينفذا لل......

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