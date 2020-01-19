بيت (المدى).. يحتفي بالذكرى الخمسين لرحيل العلامة عبد الجبار عبد الله

2020/01/19 | 21:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-  بغداد/ محمد جاسم  عدسة/ محمود رؤوف كعادته في استذكار والاحتفاء بالرموز الادبية والسياسية والعلمية في العراق، احتفى بيت المدى بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاة العالم الكبيرعبد الجبار عبد الله […]

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