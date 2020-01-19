جلسة تداولية للبرلمان تناقش التقاعد والدرجات الوظيفية

2020/01/19 | 22:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

ناقشَ مجلسُ النوابِ، امس الاحد، ملفَ قانون التقاعد المعدل، واهمية خلق فرص عمل جديدة في موازنة 2020 لتعويض الكفاءات العلمية المحالين على التقاعد، بينما رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل.

وبحسب بيان صادر من الدائرة الاعلامية للمجلس، تسلمت «الصباح»، نسخة منه، فان البرلمان عقد‎‏ ‏‎جلسة تداولية برئاسة حسن كريم الكعبي النائب ‏الاول لرئيس المجلس ‏وبحضور 126 نائبا امس الاحد لمناقشة عدد من القضايا الخدمية المهمة.

وفي مستهل الجلسة ناقش المجلس ملف قانون التقاعد المعدل الذي ادى الى احالة عدد كبير من الاطباء الاختصاص على التقاعد مما سبب ارباكا في عمل المؤسسات الطبية.

وشدد النواب في مداخلاتهم على اهمية خلق فرص عمل جديدة في موازنة 2020 لتعويض الكفاءات العلمية المحالين على التقاعد فضلا عن ضرورة تقديم وزارتي المالية والتخطيط لدراسة مستفيضة تخص معالجة بعض الحالات في القانون مع رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين من اجل استفادة الورثة ومعالجة ما يتعلق بتطبيق ما ورد بالقانون بشأن السن القانونية للعسكريين المفصولين سياسيا والذين تتم احالتهم على التقاعد وتعرض بعض اصحاب الرتب الى الغبن.

كما طالب عدد من النواب بمراعاة الظروف التي يمر بها المواطنون في محافظة ذي قار وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم وفتح حوار مع السيدين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بهذا الشأن بالإضافة الى وضع خطة عمل لتنفيذ مشاريع خدمية في محافظة بغداد وتوزيعها بين المناطق وفق اسس صحيحة وبعيدا عن المحسوبية مع الاسراع بحسم ملف الصحوات.

وتطرقت المناقشات الى تلكؤ وزارتي المالية والتخطيط في اطلاق تخصيصات المحافظات وخاصة محافظة بغداد واثرها السلبي في انجاز المشاريع الخدمية بالإضافة الى التأكيد على ضرورة حسم ملف اختيار رئيس الوزراء وتلبية مطالب المتظاهرين مع اهمية اتخاذ موقف واضح من القصف الذي تعرضت له سنجار من قبل الطائرات التركية كونه يمثل خرقا وتهديدا للسيادة الوطنية.

ودعا النواب في مداخلاتهم الى الاسراع بحسم التصويت على قانون ‏الضمان الصحي وملف ديوان الوقف السني ، داعين الحكومة ‏الى توضيح بنود الاتفاقية الاقتصادية مع الصين وانعكاساتها على الواقع ‏الاقتصادي العراقي منوهين الى ان عدم التصويت على موازنة 2020 ‏يعود الى عدم ارسالها من قبل الحكومة.

بدوره اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي على ان قانون التقاعد تم ارساله من قبل الحكومة التي اشارت الى انضاجها للقانون بشكل كامل كما ان مجلس النواب عقد سلسلة اجتماعات لمناقشة القانون والتأكيد على ان المضي بالاستثناءات سيعرض القانون الى التشويه وعدم الاستفادة من فرص العمل التي سيوفرها”.

واوضح ان الوزارات المعنية التي تطالب بالاستثناء لم تقدم المشورة للوزير اثناء مناقشة قانون التقاعد في مجلس الوزراء بشان مدى تضررهم من احالة المشمولين بالقانون على التقاعد.

ولفت الكعبي بحسب البيان الى ان مجلس النواب لا يتحمل اخطاء الحكومة وتعامل مع الشرائح المشمولة بكل احترام وتقدير، داعيا مجلس الوزراء الى تقديم تعديل على قانون التقاعد لا يستثني أي شريحة من التمديد حتى يتمكن مجلس النواب من التصويت عليه.

ويرى ان “مجلس النواب يقوم بمهام جسيمة تقع اصلا على عاتق مجلس الوزراء ، منوها بان “البعض يعتبر ان مجلس النواب لا يمثله كون المجلس اصدر قرارا طالب فيه بخروج المحتل الغاشم.

واشار الى ان المجلس بصدد استضافة السفير الصيني في بغداد فضلا عن ممثلين عن الحكومة العراقية لإيضاح بنود مذكرة الاتفاقية الاقتصادية العراقية – الصينية وانعكاساتها على الواقع العراقي.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل.

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