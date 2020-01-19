5 مليارات دينار لإعمار مشافي «القيارة»

2020/01/19 | 22:08 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل/ شروق ماهر

كشفَ محافظُ نينوى نجم الجبوري، أمس الاحد، عن تخصيص 5 مليارات دينار لدعم واعمار مشافي ناحية القيارة بعد خروجها من الخدمة على خلفية العمليات الارهابية لعصابات “داعش”، في حين اعلن مدير عام تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى، موافقة مجلس الوزراء على زيادة حصة الطاقة الكهربائية المجهزة في عموم المحافظة.

وقال الجبوري، لـ”الصباح”: ان “ الحكومة الاتحادية خصصت خمسة مليارات دينار لاعمار مشافي ناحية القيارة وبناء مستشفى جديد ايضا داخل الناحية «.

واضاف الجبوري، ان”بناء واعمار هذه المشافي سيسهمان في النهوض بالواقع الصحي لناحية القيارة وجميع مناطق جنوب الموصل” ، لافتا الى انه “وجه مدير صحة نينوى بالعمل على توفير جميع احتياجات المشافي داخل الناحية بشكل عاجل لتفعيلها بصورة كاملة بأقل مدة زمنية ممكنة “.

في غضون ذلك، شرعت محافظة نينوى، باعمار وتأهيل مبنى محكمة استئناف نينوى بعد خروجها من الخدمة خلال اربعة اعوام جراء تفجير المبنى بالكامل.

وذكر المشرف على عملية اعمار المبنى عادل احمد، لـ»الصباح»، ان «شركة متخصصة باشرت إعمار مبنى محكمة استئناف نينوى بالكامل بعد انتهاء رفع الانقاض من المبنى «.

واشار الى ان “الملاكات الهندسية باشرت إعمار المبنى بالكامل، وبمدة انجاز حددتها الشركة لا تتجاوز الـ500 يوم؛ منذ بدء العمل، اذ تم تخصيص مبالغ اعمار هذه المحكمة من مبالغ الموازنة المخصصة لمدينة الموصل “.

الى ذلك، اعلن مدير عام تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى احمد امجد، موافقة مجلس الوزراء على زيادة حصة الطاقة الكهربائية المجهزة لعموم المحافظة.

واوضح أمجد، لـ»الصباح» أن «مجلس الوزراء وخلال اطلاعه على ملف الكهرباء وانخفاض تجهيز المحافظة بالتيار الكهربائي، ابدى موافقته على زيادة الحصة من الطاقة الكهربائية لعموم المحافظة، ومركزها مدينة الموصل بشكل خاص «.

وتابع، ان “ ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية ستزداد خلال الأيام القليلة المقبلة”.

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