ليفربول يقترب من لقب الدوري الانكليزي ويهزم مانشستر يونايتد

2020/01/19 | 22:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حسم ليفربول ديربي إنجلترا، بالتغلب على غريمه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن مباريات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي ليفربول فيرجيل فان دايك (14) ومحمد صلاح (93)، وبتلك النتيجة عزز ليفربول موقعه في صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 34 نقطة في المركز الخامس.

أتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة الثامنة، بعدما ارتقى ماني لكرة عرضية، مسددًا رأسية مرت ضعيفة إلى جوار القائم.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 14، بعدما ارتقى فان دايك لعرضية أرنولد من ركلة ركنية، مسددًا رأسية قوية لم يتمكن دي خيا من التعامل معها.

وسجل ليفربول هدفه الثاني في كرة مثيرة للجدل في الدقيقة 25، بعدما أعاق فان دايك الحارس دي خيا من الإمساك بالكرة، ليتابعها فيرمينو بتسديدة قوية سكنت الشباك، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفار.

وشكل مانشستر يونايتد خطورته الأولى في المباراة في الدقيقة 39، بتسديدة من قبل مارسيال من على حدود منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.

وأهدر مانشستر يونايتد فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 41، بعدما أرسل بيساكا عرضية متقنة لبيريرا الخالي من الرقابة داخل منطقة الـ6 ياردة، إلا أن الأخير لم يلحق بالكرة لتمر إلى جوار القائم بغرابة.

وأهدر صلاح فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 47، بعدما أرسل روبرتسون عرضية أرضية متقنة للمصري الخالي من الرقابة تمامًا في منطقة الجزاء، إلا أنه سدد بغرابة إلى جوار القائم.

وتبعها ماني بتبادل الكرة مع فيرمينو داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد السنغالي كرة علت العارضة في الدقيقة 48.

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