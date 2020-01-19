متابعة تهاجم “نادين نسيب نجيم”: مفكرا حالك مهضومة؟.. والفنانة ترد

2020/01/19 | 22:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ هاجمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ، إحدى متابعيها ، بعدما إنتقاداتها بشكل لاذع أغضب نادين ، كثيرا .حيث علقت المتابعة، على مقطع فيديو ، للفنانة اللبنانية ، عبر موقع “تويتر” ،وهى تقلد مشهد تمثيلى للفنان سعيد صالح من مسرحية “مدرسة المشاغبين” ، قائلة :” بس في حدا يفهني مفكرا حالها […]

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