إعلان نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا

2020/01/19 | 22:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن المشاركين في قمة برلين بشأن ليبيا اتفقوا على ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته في المستقبل.وأضافت ميركل: لا نستطيع حل كافة المشاكل في ليبيا بيوم واحد ولكن يمكننا إعطاء دفعة وهناك عملية ملزمة اتفقنا عليها.

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