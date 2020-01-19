المتظاهر علاء الركابي: ’’المهلة’’ فرصة أخيرة لتحقيق مطالبنا وحراكنا سيعتمد بعدها هذه الاساليب

2020/01/19 | 22:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

رأى المتظاهر من محافظة ذي قار، علاء الركابي، الأحد 20-1-2020، إن المهلة التي طرحها المتظاهرون تحت اسم مهلة الناصرية، امام الحكومة لتلبية مطالبهم، هي الفرصة الأخيرة لتحقيق مطالب المتظاهرين.

وقال الركابي خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دجلة" وتابعته (بغداد اليوم)، إن "المهلة هي الفرصة الأخيرة لتحقيق مطالب المتظاهرين التي تنص على المصادقة على قانون الانتخابات من قبل رئاسة الجمهورية وتحديد موعد الانتخابات وتسمية مكلف برئاسة الحكومة الانتقالية على ان تستمر بعملها لـ 6 اشهر فقط".

وأضاف، أن "مطالبنا واقعية، ومن ينتقد حراكنا كان يجدر به ان يتخذ موقفاً من قتل المتظاهرين بنيران القناصة الذين تعرفهم الحكومة".

وأشار الى أن "قطع الطرق الداخلية لم ندعمه وهو اجراء موجود وحصل وتكرر في فرنسا كطريقة للاحتجاج"، مبينا: "سنسمح بعبور شاحنات المواد الغذائية والادوية والحالات الطارئة والمرضى وسيارات المسافرين في ذي قار ضمن حراكنا الاحتجاجي".

ولفت الى أن "الوضع في العراق منذ التغيير سائر بنهج الفساد والمحاصصة وغياب العدالة الاجتماعية"، منبها الى أن "الحكومة الحالية شكلتها أحزاب الفساد ونرفض استمرارها".

واكمل: "في العراق اعداد كبيرة من الكفاءات وبالإمكان الاستعانة بها برئاسة الحكومة والكابينة الوزارية".

وبالتزامن مع قرب انتهاء مهلة الناصرية، التي أعلنها متظاهرو المدينة قبل أسبوع، وأيدها متظاهرون في محافظات أخرى، صعد المتظاهرون من وتيرة احتجاجاهم اليوم، وتمثل ذلك بقطع طريق محمد القاسم من جهة مستشفى الجملة العصبية وسط بغداد، وشل حركة السير في مدينة النجف، وذلك بقطع الطرق الرئيسية، وعزل مركز محافظة ذي قار، عن الاقضية والنواحي، واغلاق مديرية الكهرباء ودائرة المنتجات النفطية في محافظة الديوانية فضلاً عن قطع طريق كربلاء - النجف واغلاق دائرة الضرائب بكربلاء ومكتب مجلس النواب.

بغداد اليوم - بغداد

أكد الكاتب والإعلامي كريم بدر، الاحد 19 كانون الثاني 2020، أن الضغط هو السبيل الأهم لتغيير الواقع السياسي، فيما اشار الى أن هناك منظومة "تسقط" الرموز العراقية وتدار من مكتب واحد مرتبط بواشنطن .

وقال بدر خ

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر بامانة مجلس الوزراء ، الاحد 19-1-2020 حقيقة تعطيل الداوم الرسمي بعموم العراق يوم غد.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم ) ان " لا صحة للخبر الذي تداولته بعض مواقع التواصل

بغداد اليوم- بغداد

اعلن محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين.

وذكر بيان مقتضب للمحافظ في بيان مقتضب ان "المحافظ اباذر العمر يعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا الاثنين باستثناء المصارف والصحة باستثناء المصارف والصحة&

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المتظاهر علاء الركابي: ’’المهلة’’ فرصة أخيرة لتحقيق مطالبنا وحراكنا سيعتمد بعدها هذه الاساليب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المتظاهر علاء الركابي: ’’المهلة’’ فرصة أخيرة لتحقيق مطالبنا وحراكنا سيعتمد بعدها هذه الاساليب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).