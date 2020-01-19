شاهد بالصـــور : كاظـــم الساهـــر في اول ظـــهور لـــه فـــي دبـــي بعـــد رفضـــه الغنـــاء فــي السعــودية

2020/01/19 | 22:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

شارك "العراقي"، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، صورا له معكاظم، من داخل المستشفى، حيث يخضع لعلاج وقائي ضد مرض السرطان.

وكتب كريم العراقي مع الصور: "اليوم، وأنا في المستشفى في دبي، زارني الصديق الفنان كاظم الساهر وشد أزري، وأنا أتابع علاجي الكيميائي الاحترازي...



تحية...

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