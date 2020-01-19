2020/01/19 | 22:29 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطع الطريق المؤدي الى منفذ مهران الحدودي مع ايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/19 | 22:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع الطريق المؤدي الى منفذ مهران الحدودي مع ايران) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع الطريق المؤدي الى منفذ مهران الحدودي مع ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).