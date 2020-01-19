فؤاد بلحسن الخميسي - خرائطية التحليل الاستراتيجي في مسألتي المقاومة وإيران (جزء 1)

2020/01/19 | 22:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فؤاد_بلحسن_الخميسي سيحاول كاتب السطور من خلال هذه الورقة التحليلية تفكيك وتأويل جوانب من النقاشات ووجهات النظر التي رافقت الأزمة الأمنية-العسكرية الأخيرة بين إيران وأمريكا عقِب اغتيال الفريق قاسم سليماني، كما سيُحاول تقدير جانب من المآلات الممكنة على المدى القريب والمتوسط، استنادا إلى طبيعة المرحلة، وسلوك الأطراف والمعطيات الجيوبوليتيكية القائمة والمتحولة والمتوقعة.* * *في الحد الأدنى، هناك إجماع على ......

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