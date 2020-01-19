مركز شباب سنوني يختتم دورة للإسعافات الأولية في سنوني

2020/01/19 | 22:37 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين اختتم مركز شباب سنوني يوم الجمعة الماضي 2020/1/17 دورة للأسعافات الأولية في مركز منظمة سنوني لتنمية المجتمع وبدعم وشراكة من منظمة يزدا وذلك بمشاركة أكثر من 20 فتاة ايزيدية واستمرت الدورة على مدار أسبوع.حول ذلك تحدث “عماد هسكاني” مدير مركز شباب سنوني لـ “ايزيدي 24″، قائلا “بهدف زيادة وعي …

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