الدليمي:”فساد” مالي واداري وتخبط في ديوان الوقف السني.

2020/01/19 | 22:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف القوى العراقية ليث الدليمي، الاحد 19 كانون الثاني 2020، عن ابلاغه رئاسة الوزراء بوجود “فساد” مالي واداري وتخبط في ديوان الوقف السني.وقال الدليمي في تغريدة […]

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