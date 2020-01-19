المفارز الطبية في ساحة التحرير تستقبل جرحى سريع محمد القاسم..(فيديو )

2020/01/19 | 22:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد المفارز الطبية في ساحة التحرير تستقبل جرحى سريع محمد القاسم.

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