خطة حكومية لبناء 8 ملايين وحدة سكنية

2020/01/19 | 22:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

كشفتْ لجنةُ التخطيطِ النيابية عن وجود خطة حكومية ستنفذ ضمن الاتفاقية الصينية لبناء ثمانية ملايين وحدة سكنية في عموم محافظات البلاد، بينما أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أنه من خلال إقرار قانون مجلس الإعمار ستدخل الاتفاقية الصينية العراقية بمزاوجة مع المشاريع الستراتيجية.

وقال عضو لجنة التخطيط بمجلس النواب محمد البلداوي: إن "الاتفاقية الاقتصادية مع الصين تضمنت بناء وحدات سكنية في عموم محافظات البلاد"، لافتاً إلى ان "تلك الوحدات ستتجاوز ثمانية ملايين وحدة، موزعة بين جميع المحافظات".



وأضاف أن "تلك الوحدات السكنية ستحل أزمة السكن والعشوائيات بشكل كامل لجميع المحافظات".



إلى ذلك، أفاد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي في حديث لـ"الصباح" بأن "اللجنة تعمل على وضع دراسات لتطوير الاقتصاد العراقي، مؤكدا انه "من خلال إقرار قانون مجلس الإعمار ستدخل الاتفاقية الصينية في مزاوجة مع المشاريع الستراتيجية من خلال الوزارات واستثمار هذه الاتفاقية المهمة.

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