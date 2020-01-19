البرلمان يناقش سبل {توفير فرص العمل}

2020/01/19 | 22:40 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

ناقشَ مجلسُ النوابِ، امس الاحد، ضرورة خلق فرص عمل جديدة في موازنة 2020 لتعويض الكفاءات العلمية المحالين على التقاعد، بينما رفع الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل.

وبحسب بيان صادر عن الدائرة الاعلامية للمجلس تسلمت "الصباح" نسخة منه فان البرلمان عقد‎‏ ‏‎جلسة تداولية برئاسة حسن كريم الكعبي النائب ‏الاول لرئيس المجلس ‏وبحضور 126 نائبا امس الاحد لمناقشة عدد من القضايا الخدمية المهمة.

وفي مستهل الجلسة ناقش المجلس ملف قانون التقاعد المعدل الذي ادى الى احالة عدد كبير من الاطباء الاختصاص على التقاعد مما سبب ارباكا في عمل المؤسسات الطبية.

وشدد النواب في مداخلاتهم على اهمية خلق فرص عمل جديدة في موازنة 2020 لتعويض الكفاءات العلمية المحالين على التقاعد فضلا عن ضرورة تقديم وزارتي المالية والتخطيط دراسة مستفيضة تخص معالجة بعض الحالات في القانون مع رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين.

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