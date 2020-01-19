الأهلي يوسع الفارق مع المقاولون في الدوري المصري

2020/01/19 | 22:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأهلي يفوز على المقاولون العرب بثنائية ويبتعد بصدارة الدوري المصري الممتاز

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