العيداني: لن اسمح بعمليات قطع الطرق والاضراب في البصرة

2020/01/19 | 22:49 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ البصرة اسعد العيداني، الاحد، أنه لن يسمح بعمليات قطع الطرق في المحافظة.وقال العيداني، وعبر الجهاز اللاسلكي الخاص بقيادة شرطة البصرة، إنه “لن يسمح بعمليات قطع الطرق والاضراب […]

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