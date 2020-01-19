2020/01/19 | 22:49 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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على خطى محافظة ذي قار، أمهل المتظاهرون في كربلاء الطبقة السياسية مهلة أخيرة، مؤكدين أنهم سيقومون بتصعيد احتجاجاتهم السلمية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو كربلاء يمهلون الطبقة السياسية مهلة أخيرة | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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