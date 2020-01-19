العيداني: لن اسمح بعمليات قطع الطرق والاضراب في البصرة

2020/01/19 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ البصرة

أكد محافظ البصرة اسعد العيداني، الاحد، أنه لن يسمح بعمليات قطع الطرق في المحافظة.

وقال العيداني، وعبر الجهاز اللاسلكي الخاص بقيادة شرطة البصرة، إنه "لن يسمح بعمليات قطع الطرق والاضراب في المحافظة".

وكانت قيادة عمليات البصرة، قد أعلنت الاحد 19-1-2020 ، عن خطة أمنية مشددة في البصرة تحسبا لأي طارئ فيما كشفت عن مضمونها.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن العقيد ثائر عيسى نجم في إعلام قيادة عمليات البصرة قوله: إن "قيادة عمليات البصرة وبالتعاون مع مديرية شرطة وضمن الخطة التي تتعلق بالتظاهرات وضعت خطة أمنية مشددة ومكثفة تحسباً لأي طارئ في حالة حدوث تظاهرات أو أي تصعيد من قبل المتظاهرين"، مشيراً الى أن "الخطة تتضمن انتشاراً مكثفاً للمنتسبين في جميع أنحاء محافظة البصرة وتفعيل الجانب الاستخباري".

وأضاف أنه "حسب الأوامر التي صدرت من عمليات البصرة تم انتشار واسع للقوات الأمنية وبجميع مفاصلها وضمن قاطع المسؤولية وحسب الخطة الأمنية المعدة من حيث (حماية المتظاهرين السلميين أولا ومن ثم حماية المحافظة والمنشآت الحيوية والبنوك والمدارس والمؤسسات الحكومية والمستشفيات وأيضا جميع القطاعات الخدمية والعلاجية والنفطية والخ..



من دوائر الدولة )، لافتاً الى أنه"تم الاستعداد لذلك بالتنسيق مع مديرية المرور العامة ومديرية الإطفاء والدفاع المدني وجميع القوات الأمنية وإلى أشعار آخر".

وأفاد مصدر أمني، الأحد (19 كانون الثاني 2020)، بإعلان القوات الأمنية في محافظة الديوانية، حالة الإنذار القصوى، والمسماة "الإنذار ج"، وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية في محافظة الديوانية دخلت حالة الإنذار القصوى، مع اقتراب مهلة المتظاهرين لتحقيق مطالبهم من الانتهاء".

بغداد اليوم- بغداد

تشهد ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، في هذه الاثناء توافدا لاعداد كبيرة من المتظاهرين استعداداً للتصعيد السلمي الذي اعلنوا عنه، مع انتهاء ’’مهلة الناصرية" فيما واصل محتجون قطع طرق رئيسية بالعاصمة.

وقال مراسل

بغداد اليوم - الناصرية

أفاد مصدر امني، الاحد 19 كانون الثاني 2020، بإطلاق سراح 5 عناصر من ’’مكافحة الدوام’’ وسط الناصرية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية أطلقت سراح خمسة عناصر من مكافحة الدوام وسط م

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، مساء اليوم الاحد، باخر التطورات التي يشهدها الطريق الحيوي في العاصمة بغداد (سريع محمد القاسم)، بعد توجه المتظاهرين نحوه منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، انه "تم الان قطع سريع محمد ال

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