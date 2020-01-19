2020/01/19 | 22:58 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني، الاحد، عن الموقف الامني في بغداد الآن، فيما اشار الى ان هناك استعدادات لقطع طرق اخرى بالعاصمة.وقال المصدر في حديث لـه، ان “الموقف الامني في بغداد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الامني في بغداد الآن) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الامني في بغداد الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).