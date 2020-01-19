2020/01/19 | 23:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل تعطل الدوام الرسمي غدا الاثنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/19 | 23:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بابل تعطل الدوام الرسمي غدا الاثنين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بابل تعطل الدوام الرسمي غدا الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).