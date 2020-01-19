ترامب يواجه التحقيق في الكونغرس تمهيداً لعزله

2020/01/19 | 23:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق طالب الأعضاء الديمقراطيون بالكونغرس الأميركي، الذين يشكلون أغلبية في مجلس نوابه، بتنحية الرئيس دونالد ترمب عن منصبه.وأكد النواب الديمقراطيون في تقرير مؤلف من مئة وإحدى […]

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