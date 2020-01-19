العاني يحذر احزاب السلطة من المواجهة مع الجماهير

2020/01/19 | 23:08 - المصدر: السومرية نيوز

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حذر النائب ظافر العاني، الاحد، احزاب السلطة من المواجهة مع الجماهير، داعيا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية الى مراقبة احداث الايام القادمة في العراق.

وقال العاني في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "عندما تتظاهر احزاب السلطة فان هذا القرار ليس له الا تفسير واحد هو ان هذه الاحزاب المدججة بسلاح المليشيات قد اختارت الصدام الدموي مع الجماهير، وانها بصدد ارتكاب مجزرة دموية تضاف لسجلها الاسود"، محذرا "هذه الاحزاب من ارتكاب حماقة مثل هذه فالعنف لن يولد الا عنفا، والجماهير ونحن لن نسكت على اي عمل اهوج يستهدف المتظاهرين السلميين".

ودعا العاني "المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان الوطنية والدولية ان تراقب احداث الايام القادمة في العراق للحيلولة دون تمادي احزاب السلطة"، لافتا الى ان "هذه الاحزاب اذ تريد ان تغطي على فشلها في اختيار رئيس حكومة قادر ومتفق عليه بخلط الاوراق على الجماهير واذا ما ارادت ان ترفع لافتة مزيفة لاخراج القوات الامريكية فان البرلمان والحكومة قد اصدرا قرار بذلك، فما الذي يمنعهم من تنفيذه سوى التسويف ولانهم غير جادين ولايريدون من هذا القرار الا ساترا يرتكبون تحته عدوانهم ضد الجماهير".





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