تعطيل الدوام يوم غد الاثنين في ذي قار

2020/01/19 | 23:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين لجميع الدوائر الحكومية ماعدا المصارف والمؤسسات الصحية.وشهدت محافظة ذي قار ، مساء اليوم الاحد ، قطع طرق عدد من الاقضية الرابطة مع مدينة الناصرية بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة المحتجين للحكومة بتصعيد الاحتجاجات في حال عدم تلبية مطالبهم.

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